11:40 (мск), источник: Daily Storm
В МИД России заявили, что Запад объявил РФ тотальную гибридную войну
Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что она ведется во всех сферах.
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что России объявлена тотальная гибридная война, которая ведется во всех сферах. В интервью журналу «Международная жизнь» он отметил, что нельзя недооценивать серьезность текущего периода.
«Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведется в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна», — сказал Рябков.
4 сентября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия не является надежным поставщиком энергоносителей.
По словам Медведева, Германия является недружественной для РФ страной, которая не только ввела антироссийские санкции, но и поставляет Украине летальное оружие, «иными словами, объявила России гибридную войну».
19 августа секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что сейчас Запад балансирует между гибридной войной и открытым конфликтом с Москвой. При этом спецоперация РФ на Украине используется лишь как предлог для раскручивания «беспрецедентной глобальной антироссийской кампании».
Патрушев ранее перечислил цели спецоперации на Украине. Он объяснил, что Россия стремится защитить людей от геноцида, демилитаризировать и денацифицировать Украину, на деле добиться ее нейтрального статуса.