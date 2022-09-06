12:36 (мск), источник: Газета.Ру
Премьер Швеции поздравила не ту Лиз Трасс в соцсетях
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон перепутала аккаунты в Twitter при поздравлении избранному премьеру Британии Лиз Трасс. Об этом сообщает The Guardian.
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Отмечается, что никнейм нового лидера Консервативной партии Британии в Twitter пишется как @trussliz, а не @liztruss. Это поставило в неловкое положение ряд политиков, включая Андерссон.
«Поздравляем Лиз Трасс, которая станет премьер-министром Великобритании. Швеция и Великобритания продолжат наше глубокое и широкое сотрудничество. Это важно для наших граждан, экономики и безопасности», — говорилось в сообщении пользователю @liztruss.
Отмечается, что данный ник принадлежит некой Лиз Трасселл, которая не преминула шансом ответить шведскому лидеру. «С нетерпением ждем визита в ближайшее время! Готовьте фрикадельки», — написала она. Позже Андерссон удалила свой пост с ошибкой.