14:36 (мск), источник: Lenta.Ru
Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона
Королева Великобритании Елизавета II на аудиенции в замке Балморал приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра, пишет Sky News.
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Отмечается, что в ходе визита в шотландскую резиденцию английских королей Джонсона сопровождала супруга Кэрри.
В ближайшее время королева назначит новым премьером Лиз Трасс, а также поручит ей сформировать новое правительство. Таким образом, Трасс станет 15-м премьером, которого назначит Елизавета II.
5 сентября бывшая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром королевства, а также возглавила британскую Консервативную партию. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака.
Во время выступления по случаю победы на выборах новый премьер поблагодарила уходящего с поста Бориса Джонсона за проделанную работу и противостояние президенту России Владимиру Путину.