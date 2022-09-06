В Израиле заявили о свободе действий против Ирана из-за атома

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сентября. /ТАСС/. Израиль оставляет за собой право на полную свободу действий в отношении Ирана с целью помешать Тегерану получить доступ к ядерному оружию, это согласовано с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил во вторник премьер-министр еврейского государства Яир Лапид.
«Как мы договорились с президентом Байденом, у нас есть полная свобода делать все, что мы сочтем необходимым, чтобы пресечь возможность превращения Ирана в ядерную угрозу», — заявил Лапид по итогам посещения базы ВВС Израиля в Невитиме на юге страны. Слова премьера распространила его канцелярия.
Израильский премьер подчеркнул, что его страна продолжает предпринимать усилия, чтобы оказать влияние на ход переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но готова к любому развитию событий. «Пока еще слишком рано, чтобы знать, действительно ли мы преуспели в остановке ядерного соглашения, но Израиль готов к любым угрозам и любому сценарию», — указал он.
«Если Иран продолжит испытывать нас, он узнает, что такое длинная рука Израиля и его способности. Мы продолжим действовать на всех фронтах против терроризма и против тех, кто пытается навредить нам», — добавил Лапид.
Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.
Израильские власти неоднократно выступали против заключения новой сделки с Ираном. Как заявлял ранее Лапид, еврейское государство считает нынешний вариант СВПД «плохим соглашением». Премьер не раз подчеркивал, что Израиль не будет считать возможное соглашение с Тегераном юридически обязывающим для себя и продолжит всеми силами противодействовать ядерной программе Тегерана даже в случае заключения новой сделки.