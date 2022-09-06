Во всех квартирах с газом хотят установить сигнализаторы утечек Насколько могут вырасти тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
38Скончался Михаил Горбачев
Спецоперация на Украине
18:36 (мск), источник: © РИА Новости

США и Британия сохранят единство в поддержке Украины, заявил Байден

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. США и Великобритания сохранят единый подход к поддержке Украины против России, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена в связи со сменой британского премьер-министра.

Источник: AFP 2022

«Соединенное Королевство и Соединенные Штаты являются ближайшими друзьями и союзниками. Мы сохраняем сильный и единый подход к поддержке народа Украины и привлечении России к ответственности за свои действия», — говорится в заявлении.

В понедельник глава британского МИД Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Во вторник Трасс встретилась с королевой Великобритании Елизаветой II, которая поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Не виню Путина': британцев шокировало заявление 'Газпрома'
Американцы хотят открыть второй украинский фронт
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Байден Джо