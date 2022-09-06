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23:22 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МИД Франции пообещала помощь Греции в случае угрозы суверенитету

АФИНЫ, 6 сен — РИА Новости. Париж окажет поддержку Греции и Кипру в случае угрозы их суверенитету, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после переговоров в Афинах с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Источник: © РИА Новости

«Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету. Но если что-то подобное произойдет, мы подписали соглашение, где статья 21 описывает этот случай, если две стороны убедятся, что такое случилось, то у двух сторон будет взаимопомощь», — подчеркнула она.

Так Колонна прокомментировала слова Дендиаса о «беспрецедентных» высказываниях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее предупредил Афины о жестком ответе в случае дальнейших провокаций.

Дендиас отметил, что Греция в сложившейся ситуации «не боится и не останавливается» и отвергает «неоосманские нападки». При этом он заявил, что Афины уверены в своих альянсах и партнерах.

Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров.

Новый виток напряженности начался 23 августа, когда Афины, по данным Анкары, задействовали ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на истребители F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция это отрицает.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил соседней стране тяжелыми последствиями в случае дальнейшей эскалации, припомнив резню в Смирне (современный Измир) столетней давности.

В Анкаре заявляли, что ожидают объективности от НАТО в связи с инцидентом. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, Афины игнорируют международное право, добрососедские отношения и дружбу. В свою очередь, МИД Греции заявил, что турецкие официальные лица подрывают сплоченность НАТО. Об этом Афины планируют проинформировать своих союзников и партнеров.

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