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03:02 (мск), источник: © РИА Новости

Небензя заявил о срыве «продуктовой сделки» в отношении России

ООН, 7 сен — РИА Новости. Часть «продуктовой сделки», касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает — ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

«Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной (сделки — ред.). Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт», — сказал он журналистам.

Небензя не исключил прекращения действия «продуктовой сделки», учитывая, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется.

Он напомнил, что сделка была заключена на четыре месяца и истекает в ноябре. «И сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась», — указал он.

В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

По состоянию на 3 сентября, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, вывезенных из трех украинских портов, достиг 1 800 405 тонн. Всего на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины).

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