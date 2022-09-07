04:14 (мск), источник: Известия
В рамках капремонта предложили менять окна в квартирах
Окна в многоквартирных домах предложили включить в состав общего имущества, чтобы менять их во время капремонта, узнали «Известия» в среду, 7 сентября.
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Такое обращение в адрес председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой направила комиссия по контролю имущественных прав собственников квартир НП «ЖКХ Контроль». В Госдуме инициативу концептуально одобрили.
«Мы поддерживаем идею, если будут понятны источники финансирования дополнительных трат. Например, логично, если регионы будут софинансировать капремонт. Уже около 30 субъектов занимаются его частичным финансированием», — сказала «Известиям» Разворотнева.
По ее словам, от качества окон зависит не только внешний облик здания, но и его энергоэффективность. Поэтому действительно правильно менять окна централизованно во всех квартирах во время капитального ремонта, считает депутат.
«Меру возможно обсудить в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта, который предполагает обязательное техобследование домов перед формированием графика работ капремонта», — сказала она.
Сегодня собственники квартир зачастую годами не меняют окна, что приводит к ухудшению качества жизни во всем доме, указал сказал руководитель комиссии по контролю имущественных прав собственников квартир НП «ЖКХ Контроль» Андрей Пинчуков. Повышается влажность, а постоянный сквозняк увеличивает потребление тепла в здании. Это в том числе приводит к увеличению платежей за ЖКУ, подчеркнул эксперт.
«Но новая статья расходов может привести к увеличению взносов. Кроме того, окна в квартире — частная собственность, и каждый владелец вправе сам принимать решение о том, какими они должны быть. Если же окна станут общим имуществом, граждане потеряют такое право», — сказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Анна Мамонова.