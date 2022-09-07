Краснов заявил, что Генпрокуратура и Минэкономики могут отменить часть проверок для бизнеса навсегда

«Во исполнение данного поручения мы сейчас совместно с Минэкономразвития и аппаратом правительства вырабатываем наиболее эффективные и приемлемые варианты избавления предпринимателей от административного давления… Непосредственно позиция прокуратуры: меньше проверок — больше пользы для экономики», — сказал Игорь Краснов на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).
Также, по его словам, в 2022 году прокуратура отказала надзорным органам провести около 60% внеплановых проверок бизнеса по всей стране.
На Санкт-Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил отменить навсегда проверки для бизнеса, работа которого не связана с рисками. При этом в сентябре представители розничной торговли обратились к Минпромторгу с просьбой отменить мораторий на проведение плановых проверок. По мнению бизнеса, запрет на проверки, который будет действовать до конца года, выгоден продавцам контрафакта.