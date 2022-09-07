Кешбэк за отпуск: как он работает и сколько можно вернутьВозврат части денег за отдых на Дальнем Востоке хотят увеличить
Фоторепортажи
38Скончался Михаил Горбачев
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
Спецоперация на Украине
05:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Краснов заявил, что Генпрокуратура и Минэкономики могут отменить часть проверок для бизнеса навсегда

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура и Минэкономики работают над отменой большинства проверок для бизнеса навсегда. По его словам, эта мера коснется тех, чья работа не связана с рисками причинения вреда.

Источник: РИА "Новости"

«Во исполнение данного поручения мы сейчас совместно с Минэкономразвития и аппаратом правительства вырабатываем наиболее эффективные и приемлемые варианты избавления предпринимателей от административного давления… Непосредственно позиция прокуратуры: меньше проверок — больше пользы для экономики», — сказал Игорь Краснов на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

Также, по его словам, в 2022 году прокуратура отказала надзорным органам провести около 60% внеплановых проверок бизнеса по всей стране.

На Санкт-Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил отменить навсегда проверки для бизнеса, работа которого не связана с рисками. При этом в сентябре представители розничной торговли обратились к Минпромторгу с просьбой отменить мораторий на проведение плановых проверок. По мнению бизнеса, запрет на проверки, который будет действовать до конца года, выгоден продавцам контрафакта.

 «Мы любим тебя. Мы ждем тебя». Письмо осужденному на 22 года Сафронову
Путин не обижается на Си Цзиньпина за его неожиданное решение
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Прокуратура