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06:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Мантуров: о продлении параллельного импорта после 2023 года говорить рано

Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что правительство продлит параллельный импорт на 2023 год. По его словам, говорить о продлении этой меры после 2023 года пока рано.

Источник: РИА "Новости"

Господин Мантуров уточнил, что состав перечня товаров для параллельного импорта будет зависить от того, что будут поставлять на российский рынок иностранные компании.

Денис Мантуров считает, что о возможном продлении параллельного импорта на 2024 год и дальше пока говорить рано.

«Я бы не строил таких прогнозов. Давайте исходить из того, что речь идёт пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится», — сказал он журналистам на Восточном экономическом форуме (цитата по «Интерфакс»).

Ранее о решении продлить параллельный импорт на 2023 год сообщал глава Минэкономики Максим Решетников. Летом Денис Мантуров также сообщал, что ряд товаров могут вывести из-под параллельного импорта после того, как российские производители локализуют производства.

Олеся Павленко

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