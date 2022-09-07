Мантуров: о продлении параллельного импорта после 2023 года говорить рано

Господин Мантуров уточнил, что состав перечня товаров для параллельного импорта будет зависить от того, что будут поставлять на российский рынок иностранные компании.
«Я бы не строил таких прогнозов. Давайте исходить из того, что речь идёт пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится», — сказал он журналистам на Восточном экономическом форуме (цитата по «Интерфакс»).
Ранее о решении продлить параллельный импорт на 2023 год сообщал глава Минэкономики Максим Решетников. Летом Денис Мантуров также сообщал, что ряд товаров могут вывести из-под параллельного импорта после того, как российские производители локализуют производства.