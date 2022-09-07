Лидер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность

«Я очень горжусь за вас, что когда вы стали управлять страной, Россия стала, можно и так сказать, на первом месте в мире», — сказал лидер Мьянмы Путину во время встречи на полях ВЭФ.
Хлайн заметил, что Россия — мировой лидер. «Вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — сказал он.
Также Хлайн поблагодарил Путина за встречу и отметил, что в следующем году исполняется 75 лет с момента установления между Россией и Мьянмой дипломатических отношений.
«Почти 30 лет назад у вас тоже были сложные времена. Но из этих времен вы уже вышли и с вашей помощью страна развивается активно», — обратился он к Путину.
ВЭФ проходит 5—8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.