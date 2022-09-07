Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что не вернется в политику

«Нет, нет, не могу себе представить возвращения, — сказала она в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. — Я и не чувствовала себя как политик. По одной простой причине: я была независимым экспертом-министром».
Кнайсль пояснила, что политик, по ее мнению, должен «как минимум заботиться о своем избирательным округе, увеличивать число голосов за себя, должен участвовать в написании программы партии, защищать ее и разъяснять».
«Все это не входило в мои задачи. Я могла работать как министр-эксперт. И когда надо иметь поддержку государственного аппарата, министерства, это дается очень тяжело», — резюмировала она.
Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Позднее она вынуждена была покинуть Австрию в связи с получением угроз. Сейчас она постоянно живет в Ливане.