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08:39 (мск), источник: ТАСС

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что не вернется в политику

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что не представляет себе возвращения в большую политику и даже в должности министра иностранных дел республики считала свою должность скорее экспертной.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, нет, не могу себе представить возвращения, — сказала она в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. — Я и не чувствовала себя как политик. По одной простой причине: я была независимым экспертом-министром».

Кнайсль пояснила, что политик, по ее мнению, должен «как минимум заботиться о своем избирательным округе, увеличивать число голосов за себя, должен участвовать в написании программы партии, защищать ее и разъяснять».

«Все это не входило в мои задачи. Я могла работать как министр-эксперт. И когда надо иметь поддержку государственного аппарата, министерства, это дается очень тяжело», — резюмировала она.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Позднее она вынуждена была покинуть Австрию в связи с получением угроз. Сейчас она постоянно живет в Ливане.

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