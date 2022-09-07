Путин заявил о приходе «санкционной лихорадки» на смену COVID-19

«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле», — сказал глава государства.
Путин отметил, что катализатором этих санкционных процессов стало ускользающее доминирование США в глобальной экономике и политике, а также неспособность западных элит увидеть и «признать объективные факты».
По его словам, страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы.
Кроме того, президент РФ отметил, что во всей системе международных отношений произошли необратимые изменения. Так, существенно возросла роль Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств», — заявил он. При этом конкурентоспособность западных предприятий снижается.
«И неудивительно, если по итогам ниши европейского бизнеса, как на континенте, так и на глобальном рынке в целом, в результате займут их американские покровители. Они-то, преследуя свои интересы, никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей», — отметил Путин.
3 сентября глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что неизбежная ликвидация гегемонии тоталитарно-либеральных режимов Запада сделает мир более открытым, честным и справедливым. Он отметил, что большинству мыслящих людей по всему миру очевидно, что именно Россия стоит на стороне правды.
13 августа Daily Express сообщила, что глобальный миропорядок стремительно меняется и США теряют контроль над браздами правления в нем. Эксперты издания отметили, что сегодня США по-прежнему сохраняют свои позиции крупнейшей экономики мира, но новые восходящие державы стремятся сместить тех, кто наверху.
До этого, 20 июля, Путин отмечал, что в мировой истории наступает новая эпоха, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. Он подчеркнул, что «революционные трансформации» набирают обороты, силу, а изменения необратимы.