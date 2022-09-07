Путин отметил укрепление суверенитета РФ на фоне спецоперации в Донбассе

По его словам, усиление суверенитета стало неизбежным следствием происходящего.
В настоящее время происходит определенная поляризация, но в мире и внутри страны это пойдет только на пользу, уверен президент.
«Всё ненужное, вредное будет отторгнуто», — подчеркнул глава государства.
«Все наши действия направлены на помощь людям в Донбассе. Это наш долг и мы исполним его до конца», — сказал президент.
Он заключил, что в конечном итоге это приведет к укреплению позиций России.
5 сентября глава государства обратил внимание, что трагедия в Донбассе является результатом деятельности неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть и развернул боевые действия. Долгом России является оказание помощи региону, а все попытки мирного урегулирования окончились неудачей из-за позиции Киева, подчеркнул Путин.
7 июля российский лидер заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины. Он пообещал сделать для местных жителей и тех, кто там работает, всё, чтобы помочь им.
Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.