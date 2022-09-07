Кешбэк за отпуск: как он работает и сколько можно вернутьВозврат части денег за отдых на Дальнем Востоке хотят увеличить
Фоторепортажи
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
10:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин высказался о роли России в начале военных действий на Украине

Россия не начинала военные действия на территории Украины, а наоборот, пытается их закончить, поскольку на территории бывшей советской республики они ведутся с 2014 года.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

О роли страны в этом конфликте высказался президент Владимир Путин, сообщает ТАСС в среду, 7 сентября.

Глава государства подчеркнул, что Россия, наоборот, пытается закончить то, что началось на Украине после государственного переворота 2014 года.

«Россия после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем приняла решение ответить так же зеркально, как действовал наш потенциальный противник, вооруженным путем», — отметил он.

Президент напомнил, что все действия Москвы призваны помочь жителям Донбасса, добавив: «Это наш долг, и мы исполним его до конца». «В конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны — и изнутри, и ее внешнеполитических позиций», — выразил уверенность глава российского государства.

Также в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ Путин заявил, что Россия в результате специальной военной операции (СВО) на Украине ничего не потеряла и не потеряет, укрепив при этом свой суверенитет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин и Шойгу посмеялись во время доклада замминистра обороны
Россиянам сообщили об отсутствии гарантий въезда в Европу при наличии шенгена
Спецоперация на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Путин высказался о роли РФ в начале военных действий на Украине
В Херсоне сработала система ПВО
ВС РФ «Калибрами» уничтожили крупное хранилище топлива
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир