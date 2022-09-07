11:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Запад «кинул» Россию с зерном. Главное из выступления Владимира Путина на ВЭФ
7 сентября президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме. Главные его заявления — в подборке «Ъ».
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Запад «кинул» Россию с зерновой сделкой. До развивающихся стран доходит всего 3% вывозимого из украинских портов зерна, остальное идет в страны Запада. Поэтому Владимир Путин считает, что стоит ограничить вывоз украинского зерна в Европу. Он пообещал поговорить об этом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Дальневосточная льготная ипотека будет продлена минимум до 2030 года. Сейчас она выдается под 2%.
В ближайшие три года объемы перевозок Единой дальневосточной авиакомпании должны возрасти, количество маршрутов превысить 530. Российскую отрасль авиаперевозок ожидает «системное перевооружение».
Необходимо создать возможности для обслуживания судов на всей протяженности Северного морского пути.
Главное приобретение России от военной операции на Украине — укрепление суверенитета. «Все ненужное, вредное, что мешает идти вперед, будет отторгнуто».
В ограничении цены на российский газ для государств ЕС нет смысла, потому что тогда он будет продаваться в другие страны. Если Германия вернет России отремонтированную в Канаде турбину Siemens, то «Северный поток-1» будет запущен. А чтобы запустить «Северный поток-2», достаточно нажать кнопку, но для этого его надо вывести из-под санкций.