Пашинян указал на риски обострения конфликта на Кавказе из-за Украины

Из-за концентрации внимания международного сообщества на ситуации вокруг Украины на Южном Кавказе возрастает риск эскалации. Об этом, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, трансляцию ведет РБК.
При этом Пашинян выразил надежду, что в тесном сотрудничестве с Россией и другими партнерами Армении удастся удержать ситуацию в регионе под контролем.
«Есть силы, которые думают, что Россия слишком занята украинской тематикой, и это можно использовать для дестабилизации ситуации [на Кавказе]. Есть силы, которые очень много энергии тратят на то, чтобы представить Армению в Москве как страну с прозападным правительством, а в Европе — с пророссийским правительством и использовать это как фактор для оправдания дестабилизации в регионе. Я рад, что по этим вопросам мы находимся в тесном диалоге с нашими партнерами, пытаясь прояснить нашу позицию по всем вопросам международной повестки. Наши отношения как были, так и остаются стратегически союзническими с Россией», — сказал премьер и подчеркнул, что Армения не боится вторичных санкций из-за союза с Россией.
Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года, после того как Москва, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение по итогам обострения конфликта между двумя закавказскими странами. По итогам боевых действий Азербайджан вернул контроль над городами Шуши и Гадрут, а также над семью прилегающими к Нагорному Карабаху районами.
В 2022 году Баку и Ереван активизировали мирные переговоры и провели несколько встреч в Брюсселе (Евросоюз выступает посредником). В мае армянские власти договорились с азербайджанскими о запуске работы комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ.
Однако в начале августа этого года ситуация в регионе вновь обострилась: российское Минобороны обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. Баку проводил в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие», добиваясь демилитаризации территории. Власти страны утверждают, что в Карабахе находятся армянские военнослужащие. Ереван это отрицает.