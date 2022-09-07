Советник главы офиса Зеленского заявил об отсутствии у России оснований для пересмотра зерновой сделки

По словам Подоляка, «объективных причин» для пересмотра зерновой сделки «даже близко нет». Он отметил, что, по мнению Киева и стран-посредников, сделка «строго соблюдается».
«Я считаю, что подобные неожиданные и беспочвенные заявления скорее свидетельствуют о попытке найти новые агрессивные тезисы, чтобы повлиять на общественное мнение в мире и, прежде всего, оказать давление на ООН», — сказал Подоляк.
7 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что почти все зерно, которое вывозится из Украины, направляется не в развивающиеся страны, а в Европу. Он предложил «задуматься» над ограничением на вывоз зерна из Украины и сказал, что обсудит это с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
После начала российской военной операции на Украине Киев перестал экспортировать зерно и другое продовольствие через порты в Черном море. В июле Москва и Киев при посредничестве ООН и Турции договорились о возобновлении экспорта украинского зерна через порты «Одесса», «Черноморск» и «Южный». В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах выйти на объем в 3 млн тонн экспорта сельскохозяйственной продукции, «что очень важно для Африки, Азии и Европы».
Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что часть «продуктовой сделки», касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не выполняется. Он пояснил, что ни одному российскому судну не удалось вывезти зерно на экспорт.