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11:53 (мск), источник: Life.ru

Шольц заявил, что Германия начала готовиться к снижению поставок российского газа ещё в декабре 2021 года

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Берлин уже в декабре 2021 года изучал вопрос возможного сокращения поставок российского газа. Об этом он заявил на пленарном заседании в Бундестаге в среду.

Источник: Reuters

Шольц заявил, что Германия начала готовиться к снижению поставок российского газа ещё в декабре 2021 года.

«Ещё в декабре я спросил своих министров, что мы можем сделать на случай, если будут сложности с поставками из России», — приводит слова канцлера ТАСС.

По словам Шольца, ещё до начала российской спецоперации на Украине власти ФРГ «тщательно подготовились», чтобы быть в состоянии принимать масштабные решения.

«Это происходило в то время, когда ещё никто не готовился к такому газовому сценарию», — добавил он.

Ранее Шольц объявил о полном отказе от поставок газа из России к декабрю 2022 года. Он пообещал, что Германия сможет пережить эту зиму. По его словам, власти успели принять «своевременные решения», которые помогут избежать энергетического кризиса в грядущий морозный сезон.

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