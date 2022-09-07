Еврокомиссия предложит выделить Украине еще €5 млрд помощи

«Ситуация на местах на Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Помимо €10 млрд, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные €5 млрд в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется», — написал она.
5 сентября Еврокомиссия (ЕК) подписала с Украиной соглашение о выделении грантовой помощи в размере €500 млн. Финансирование направлено на обеспечение жильем и образованием украинских беженцев, а также на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины. Помимо этого, были подписаны соглашения об участии Украины в программе «Цифровая Европа», налоговой и таможенной программах Евросоюза.
Накануне министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила о намерении выделить €200 млн Киеву для выплат населению.
Ранее, 2 сентября, президент США Джо Байден запросил у конгресса $11,7 млрд на оказание военной и финансовой помощи Украине, а также $2 млрд на преодоление внутреннего энергокризиса.
До этого, 25 августа, администрация Бельгии выделила дополнительные €8 млн Киеву для приобретения приборов ночного видения и зимней одежды для военнослужащих. Средства будут направлены через каналы НАТО. В случае необходимости Украине также согласились передать медикаменты.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что с начала российской спецоперации Евросоюз направил Украине €9,5 млрд, кроме того, он анонсировал отправку следующего пакета макрофинансовой поддержки на €8 млрд.
Страны Запада начали активно поддерживать Украину после того, как Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.