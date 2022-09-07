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15:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Еврокомиссия предложит ввести предельную цену на российский газ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит странам Евросоюза (ЕС) ввести ограничение цен на российский газ. Это станет одной из мер по борьбе с энергетическим кризисом. В числе остальных предложений — сокращение потребления электроэнергии в ЕС в пиковые часы и ограничение доходов энергетических компаний.

Источник: Reuters

По словам фон дер Ляйен, в начале военной операции на Украине на Россию приходилось 40% всего импортируемого ЕС трубопроводного газа. Сейчас этот показатель снизился до 9%, утверждает она. «Мы должны сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны против Украины», — заявила журналистам глава Еврокомиссии (цитаты ее выступления приводятся в Twitter).

Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия «манипулирует энергетическими рынками», из-за чего страны Европы «сталкиваются с астрономическими ценами» на газ. «У нас есть экономическая мощь, политическая воля и единство, чтобы одержать верх», — подчеркнула глава ЕК.

В ЕС с марта обсуждают ограничение цены импорта российского газа.

Италия предлагала ввести максимальную цену за газ из РФ в €90 за 1 МВт•ч, но, по данным Bloomberg, некоторые страны отнеслись к этому скептически. 2 сентября глава ЕК официально объявила о намерении установить потолок цен на российский газ. Обсудить эту идею согласились Германия и Франция, также не исключила такой меры Норвегия, входящая в Европейскую экономическую зону. Чехия, однако, хочет снять этот вопрос с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку считает, что это «политический инструмент, а не решение энергетического кризиса».

Politico сообщило, что ЕК хочет установить потолок на уровне €50 за 1 МВт•ч, хотя и считает такую меру рискованной. По данным Financial Times, комиссия подготовила два варианта ограничения цен: первый предполагает введение потолка либо учреждение единого покупателя, второй — разделение стран ЕС на «красную» и «зеленую» зоны. Президент Владимир Путин идею о введении предельной цены на российский газ назвал «бредом», а также предупредил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе.

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Лаура Кеффер

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