Еврокомиссия предложит ввести предельную цену на российский газ

По словам фон дер Ляйен, в начале военной операции на Украине на Россию приходилось 40% всего импортируемого ЕС трубопроводного газа. Сейчас этот показатель снизился до 9%, утверждает она. «Мы должны сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны против Украины», — заявила журналистам глава Еврокомиссии (цитаты ее выступления приводятся в Twitter).
Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия «манипулирует энергетическими рынками», из-за чего страны Европы «сталкиваются с астрономическими ценами» на газ. «У нас есть экономическая мощь, политическая воля и единство, чтобы одержать верх», — подчеркнула глава ЕК.
Италия предлагала ввести максимальную цену за газ из РФ в €90 за 1 МВт•ч, но, по данным Bloomberg, некоторые страны отнеслись к этому скептически. 2 сентября глава ЕК официально объявила о намерении установить потолок цен на российский газ. Обсудить эту идею согласились Германия и Франция, также не исключила такой меры Норвегия, входящая в Европейскую экономическую зону. Чехия, однако, хочет снять этот вопрос с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку считает, что это «политический инструмент, а не решение энергетического кризиса».
Politico сообщило, что ЕК хочет установить потолок на уровне €50 за 1 МВт•ч, хотя и считает такую меру рискованной. По данным Financial Times, комиссия подготовила два варианта ограничения цен: первый предполагает введение потолка либо учреждение единого покупателя, второй — разделение стран ЕС на «красную» и «зеленую» зоны. Президент Владимир Путин идею о введении предельной цены на российский газ назвал «бредом», а также предупредил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе.