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17:56 (мск), источник: © РИА Новости

Путин резко ответил на обвинения в обстрелах ЗАЭС российскими военными

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал сообщения о том, что российские военные обстреливает Запорожскую АЭС собачьим бредом. «Мы же контролируем станцию. Там стоят наши военнослужащие. Что же мы сами по себе стреляем что ли? Бред просто собачий. По-другому сказать то невозможно», — заявил Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мы же контролируем станцию. Там стоят наши военнослужащие. Что же мы сами по себе стреляем что ли? Бред просто собачий. По-другому сказать то невозможно», — заявил Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Кроме того, он добавил, что в разговорах западные партнеры признают, что такие обвинения действительно «не вяжутся со здравым смыслом».

«Это первое, а второе — там же осколки HIMARS валяются и других западных средств поражения», — резюмировал президент.

Украинские войска систематически обстреливают Запорожскую АЭС.

На минувшей неделе станцию делегация МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси. Представителей организации провели по ЗАЭС и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ.

По итогам инспекции было принято решение о пребывании на станции на постоянной основе двух сотрудников миссии. Кроме того МАГАТЭ опубликовало доклад по ядерной безопасности на Украине. Значительная часть документа посвящена миссии экспертов агентства на АЭС. Наблюдатели зафиксировали повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Они также указали на разрушения вблизи реакторов.

Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов.

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