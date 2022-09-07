Вучич спрогнозировал «полярную» зиму в Европе через год

«Что касается заявления президента [России Владимира] Путина, которое я немного смотрел сегодня в прямом эфире. Я бы это определил так: эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы. Никто не хочет искать решения, все ожидают поражения противника, а не компромисса», — отметил Вучич (цитата по ТАСС).
Вучич заявил, что не понимает, как ЕС собирается ограничить цену на российский газ. «Я видел эти пять мер ЕС, пятую не совсем понял, как это они введут потолок цены на газ? А остальные четыре меры разумные, хорошие меры», — заключил он.
2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в ЕС. Она уточнила, что Еврокомиссия скоро выступит с этой инициативой. В тот же день министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию», которая установит лимит цен на российскую нефть. В минфине США считают, что введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен.
Против введения ценового потолка на российский газ выступает Германия, утверждает Politico. В Берлине опасаются, что Евросоюзу следует сосредоточиться на «менее провокационных шагах» в рамках борьбы с энергокризисом, например — ввести налоги на сверхприбыль энергокомпаний. В ФРГ допускают в таком случае полное прекращение газовых поставок из России, что особенно болезненно скажется на странах Центральной Европы — Чехии, Словакии и Румынии.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что идея административным способом ограничить цены на газ из России является «чушью и бредом». Он также отметил, что все происходящее сейчас на газовом рынке Европы является результатом деятельности европейских специалистов и Еврокомиссии. Россия же со своей стороны всегда предлагала долгосрочные контракты, на основе которых формировались бы цены, подчеркнул глава государства.