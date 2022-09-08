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00:57 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МИД Греции предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией

АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией, копии писем имеются в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В письмах, направленных 5 сентября, Дендиас обращает внимание «на последнюю серию подстрекательских заявлений», сделанных президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Глава МИД цитирует заявления, согласно которым Греция оккупировала острова в Эгейском море и турецкий лидер угрожает, что Греция заплатит высокую цену.

«Эти публичные заявления президента Турции говорят сами за себя; они неспровоцированы, неприемлемы и оскорбляют Грецию и греческий народ. Их откровенно угрожающий характер и тон более чем очевидны, что развеивает любые сомнения в их цели, а также любые утверждения о том, что они предназначены исключительно для внутренних целей в связи с предстоящими выборами в стране», — пишет Дендиас.

По его словам, за «крайне агрессивной риторикой» самого президента Турции последовали другие высокопоставленные турецкие официальные лица.

«Эта риторика сочетается с резким ростом случаев нарушения суверенитета моей страны в Эгейском море и юго-восточном Средиземноморье», — сообщил Дендиас.

Он считает, что подобные заявления еще больше поляризуют ситуацию и вселяют в турецкий народ ненависть, вражду и презрение к греческим соседям, тем самым делая перспективы сближения еще более призрачными.

«Турецкое руководство, по-видимому, предпочло представить будущую агрессию как уже подготовленную и, что более важно, как оправданную акцию со стороны Турции», — заявил глава МИД Греции.

По его мнению, поведение Турции в отношении Греции должно быть осуждено всем международным сообществом.

Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа генеральной ассамблеи ООН.

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