Глава МИД Греции предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией

В письмах, направленных 5 сентября, Дендиас обращает внимание «на последнюю серию подстрекательских заявлений», сделанных президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
«Эти публичные заявления президента Турции говорят сами за себя; они неспровоцированы, неприемлемы и оскорбляют Грецию и греческий народ. Их откровенно угрожающий характер и тон более чем очевидны, что развеивает любые сомнения в их цели, а также любые утверждения о том, что они предназначены исключительно для внутренних целей в связи с предстоящими выборами в стране», — пишет Дендиас.
«Эта риторика сочетается с резким ростом случаев нарушения суверенитета моей страны в Эгейском море и юго-восточном Средиземноморье», — сообщил Дендиас.
Он считает, что подобные заявления еще больше поляризуют ситуацию и вселяют в турецкий народ ненависть, вражду и презрение к греческим соседям, тем самым делая перспективы сближения еще более призрачными.
«Турецкое руководство, по-видимому, предпочло представить будущую агрессию как уже подготовленную и, что более важно, как оправданную акцию со стороны Турции», — заявил глава МИД Греции.
Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа генеральной ассамблеи ООН.