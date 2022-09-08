Небензя ответил на «фантазии» Запада о переселенцах с Украины

Ранее представители США, Албании, Великобритании обвинили Россию в якобы проведении «фильтрационных операций» по отношению к украинцам, прибывающим в Россию или на подконтрольные ей территории.
«Естественно, на границе с Россией вынужденные переселенцы проходят регистрацию, после чего нуждающимся помогают добраться до стационарных пунктов временного размещения. Обращаем внимание тех, кто пытается подменять понятия: прибывающие в Россию украинцы и жители ДНР и ЛНР проходят процедуру регистрации, а не “фильтрации”, — сказал Небензя.
«Насколько мы можем судить, схожие процедуры применяются в Польше и других странах Евросоюза в отношении украинских беженцев, но об этом они пусть расскажут сами», — добавил он.
По его словам, «насколько далеко от реальности ушли западные коллеги в своих фантазиях о насильственном вывозе украинцев на территорию России, видно по ситуации “на земле”.
Как указал постпред, даже западные СМИ не могут игнорировать тот факт, что огромное число украинских граждан стремятся правдами или неправдами попасть с Украины на освобожденные Россией территории.
«Длинная очередь выстроилась на контрольно-пропускном пункте в Запорожье, через который ежедневно до 700 человек возвращаются домой, узнав от друзей и близких объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах», — добавил Небензя.