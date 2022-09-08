Для кораблей проекта 22160 будет создана новая система радиоэлектронной борьбы

Новинка будет устанавливаться в специальные контейнеры. Благодаря этому ее легко можно будет размещать на открытых площадках палуб. Система должна надежно обезопасить морские силы от ударов противокорабельных ракет.
Первыми новую систему радиоэлектронной борьбы получат патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков», уточнили источники. В дальнейшем ей должны обзавестись вспомогательные суда российского флота — буксиры, транспорты и другие.
Наличие мощных средств радиоэлектронной борьбы очень важно для современного флота, подчеркнул бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.
«Сейчас радиоэлектронная борьба применяется и против беспилотников, и против тактической авиации, и против крылатых ракет. А патрульные корабли, как можно понять из названия, патрулируют в прибрежной зоне и будут защищать берега именно от ударов с воздуха. Ударам с моря можно противостоять — корабли отслеживаются. А вот удары с воздуха могут быть внезапными», — объяснил он.
Селиванов добавил, что в случае оснащения мощными средствами радиоэлектронной борьбы возможно будет воевать и с беспилотниками, и с самолетами, и с ракетами.
«Надо испытать такие системы против атак большого количества воздушных целей. Патрульные корабли небольшие, они ходят у своего побережья. Они будут защищать военно-морские базы и другие корабли в прибрежной зоне», — сказал он.