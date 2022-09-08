Мишустин назвал главные факторы, позволяющие сохранять финансовую стабильность в РФ

Мишустин отметил, что ФНБ — это «важнейшее завоевание, которое позволило сделать такую подушку безопасности вместе с Банком России, который ведет денежно-кредитную политику самостоятельно, которое дало возможность планировать надежно финансирование всех основных функций государства».
«Также создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования, это и платформы налоговой службы, это платформа казначейства, ведение единого казначейского счета, таможенное администрирование, которое тоже на сегодняшний день в системе Министерства финансов РФ развивается, — все это те вехи, которые дают возможность даже при беспрецедентном характере санкций, которые вводятся против нашей страны, людям чувствовать финансовую стабильность», — указал премьер-министр.
«Падение ВВП, которое предсказывали, случилось практически на минимальных размерах, — отметил Мишустин. — Сейчас мы говорим об августе — начале сентября, это примерно 0,5%. Инфляция — 13−14%, она точно не за 30% ушла».
Премьер подчеркнул, что ответственная финансовая политика и решения, которые принимались в первую очередь в координации с Банком России и под руководством президента РФ Владимира Путина, «позволили как снивелировать эти эффекты, так и уже долгосрочно планировать все необходимые решения для поддержки экономики и людей».
8 сентября в России ежегодно отмечается профессиональный праздник — День финансиста. Дата была установлена указом президента РФ Дмитрия Медведева от 19 августа 2011 года «О Дне финансиста». Празднование приурочено ко дню образования Министерства финансов России — 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года, 220 лет назад, император Александр I подписал Манифест «Об учреждении Министерств».