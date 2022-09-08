Аксенов назвал вхождение регионов в Россию логичным даже без голосования

«На мой взгляд, такой вариант (без голосования) является вполне логичным и обоснованным в нынешней ситуации. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли… Это, конечно, будет решать высшее руководство», — сказал Аксенов РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли объединение освобожденных территорий с РФ без голосования по этому вопросу.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что правильно провести голосование в Донбассе и на освобождённых территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.