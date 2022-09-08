МАГАТЭ предложило Москве и Киеву соглашение о неприкосновенности ЗАЭС

Россия и Украина должны заключить соглашение о неприкосновенности Запорожской АЭС, заявил La Reppublica глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
По словам гендиректора, стороны не ответили нет. МАГАТЭ уже связалось с представителями Москвы и Киева, обсуждение предложения может начаться в ближайшие десять дней, считает Гросси.
Гендиректор отметил, что предложил «не что-то невозможное» и создал пространство для работы.
Эксперты МАГАТЭ прибыли на станцию через подконтрольную Киеву территорию 1 сентября. Необходимость в их визите возникла из-за участившихся в середине августа обстрелов станции, которая с конца февраля находится под контролем России. Большинство специалистов уже покинули АЭС, на ней остались работать два специалиста агентства.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по ситуации на Запорожской АЭС накануне, 6 сентября. Сотрудники агентства заявили, что не увидели признаков распространения радиации со станции. Также миссия зафиксировала «присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники» и повреждения на нескольких объектах станции, однако назвать ответственных за «прилеты» там отказались.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что доверяет отчету организации после поездки на ЗАЭС. При этом глава государства указал, что миссия МАГАТЭ находится под давлением «тех стран, в которых они работают», в том числе США. По словам Путина, заявления, что Россия сама обстреливает АЭС, являются бредом, поскольку российские силы контролируют станцию и там стоят военные армии России.