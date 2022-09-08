Госсекретарь США Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

Как уточняет Bloomberg, поездка Блинкена приурочена к празднованию Украиной Дня независимости 24 августа и призвана продемонстрировать поддержку Вашингтоном Киева. Этот визит стал третьим для Блинкена с начала российской спецоперации и пятым в роли главы госдепартамента.
Ранее сегодня министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент страны Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $675 млн. Новый пакет помощи включает в себя противорадиолокационные ракеты HARM, 105-мм гаубицы M101 и снаряды к ним, джипы Humvee, противотанковые системы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним.
В конце августа Байден объявил о выделении пакета помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны».