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18:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Парламент Латвии принял закон о независимости местной церкви от РПЦ

Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Русской православной церкви Московского патриархата. Закон был рассмотрен в срочном порядке. Он был внесен президентом страны Эгилсом Левитсом.

Источник: Reuters

Председатель Комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш заявил, что принятые поправки пойдут на пользу «православным верующим, всему обществу и национальной безопасности», передает Telegram-канал издания Baltnews. Власти Латвии, как отмечает издание, осуждают Московский патриархат за поддержку спецоперации на Украине. ЛПЦ публично не комментировала принятое решение.

5 сентября Эгилс Левитс заявлял, что власти планируют исключить любое влияние Московского патриархата над ЛПЦ. Он отмечал, что его инициатива «восстановит исторический статус» Латвийской православной церкви. ЛПЦ получила статус самоуправляемой в составе РПЦ в 1992 году.

Лусине Баласян

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