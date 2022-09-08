Парламент Латвии принял закон о независимости местной церкви от РПЦ

Председатель Комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш заявил, что принятые поправки пойдут на пользу «православным верующим, всему обществу и национальной безопасности», передает Telegram-канал издания Baltnews. Власти Латвии, как отмечает издание, осуждают Московский патриархат за поддержку спецоперации на Украине. ЛПЦ публично не комментировала принятое решение.
5 сентября Эгилс Левитс заявлял, что власти планируют исключить любое влияние Московского патриархата над ЛПЦ. Он отмечал, что его инициатива «восстановит исторический статус» Латвийской православной церкви. ЛПЦ получила статус самоуправляемой в составе РПЦ в 1992 году.