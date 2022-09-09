Небензя назвал Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»

Он отметил, что после переворота на Украине, Киев воспринимался Западом только как пешка в геополитической борьбе за ослабление России. По мнению Небензи, ни США, и Британию мирный сценарий не устроил бы.
«В Киев поехали эмиссары, внушившие [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства», — указал дипломат.
Он подчеркнул, что в ход пошли лозунги о том, что на Украине решается судьба мировой демократии в противоборстве добра и зла. В связи с этим Небензя вспомнил слова Борреля о разрешении украинского кризиса на поле боя, и назвал его «вконец потерявшим дипломатические берега».
Заявление Борреля о разрешении ситуации на Украине военным путем прозвучало в начале апреля. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова главы европейской дипломатии об украинском кризисе символизируют статус Евросоюза как части структуры НАТО. Вместе с тем в начале сентября Боррель уже назвал завершение кризиса на Украине целью ЕС вместо победы Киева на поле боя.