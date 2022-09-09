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02:24 (мск), источник: Газета.Ру

Небензя назвал Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «вконец потерял дипломатические берега». Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что после переворота на Украине, Киев воспринимался Западом только как пешка в геополитической борьбе за ослабление России. По мнению Небензи, ни США, и Британию мирный сценарий не устроил бы.

«В Киев поехали эмиссары, внушившие [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства», — указал дипломат.

Он подчеркнул, что в ход пошли лозунги о том, что на Украине решается судьба мировой демократии в противоборстве добра и зла. В связи с этим Небензя вспомнил слова Борреля о разрешении украинского кризиса на поле боя, и назвал его «вконец потерявшим дипломатические берега».

Заявление Борреля о разрешении ситуации на Украине военным путем прозвучало в начале апреля. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова главы европейской дипломатии об украинском кризисе символизируют статус Евросоюза как части структуры НАТО. Вместе с тем в начале сентября Боррель уже назвал завершение кризиса на Украине целью ЕС вместо победы Киева на поле боя.

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