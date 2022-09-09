03:24 (мск), источник: Известия
КНДР провозгласила себя ответственным ядерным государством
Северная Корея приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Об этом 8 сентября сообщает агентство Yonhap.
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«Сегодня мы завершили историческое дело, полностью юридически закрепив политику ядерных сил», — заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Новый закон закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной, а также позволяет стране наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме в случае нападения.
Лидер КНДР Ким Чен Ын также заявил, что Северная Корея продолжит «укреплять боеготовность в ядерной сфере, расширять возможности по применению ядерного оружия».
Он подчеркнул, что страна не собирается и не будет вести переговоры по денуклеаризации.
3 августа постоянное представительство КНДР при ООН заявило, Северная Корея имеет право обладать ядерным оружием для самообороны после выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Соответствующим образом представительство ответило на обвинения, прозвучавшие в адрес КНДР, в наличии у страны ядерного оружия.
1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к проведению седьмого ядерного испытания. Он назвал ядерную программу страны незаконной.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил 28 июля, что КНДР готова к военным столкновениям с США. По мнению аналитика Центра экспертного сопровождения политических процессов Петра Колчина, которое он высказал 28 июля, Северная Корея продемонстрировала готовность к вызовам со стороны потенциальных противников.
Между тем, 26 июля аналитик Сергей Кондратьев оценил ядерную опасность КНДР как низкую. Несмотря на успехи в области ракетостроения, у Пхеньяна по-прежнему есть проблемы с разработкой систем доставки ядерного оружия. Немаловажно и то, что Северная Корея не заинтересована в открытом конфликте с другими странами, подчеркнул Кондратьев.
Пхеньян объявил о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1993 году. Окончательно государство вышло из него в январе 2003 года. В сентябре 2017 года КНДР сообщила об успешном взрыве водородного заряда, после чего заявила о завершении разработки атомного оружия, провозгласив себя ядерной державой.