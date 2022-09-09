11:44 (мск), источник: © РИА Новости
МИД России заявил о возможном введении виз для украинцев
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины, заявили в МИД.
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При этом в ведомстве уточнили, что решение еще не принято.
«Вопрос в том, отвечать зеркально или нет», — заявили на Смоленской площади.
С 1 июля киевские власти ввели визовый режим для россиян. При этом в украинском МИД уточнили, что даже наличие разрешающего въезд документа не гарантирует попадание в страну — окончательное решение принимают пограничники.
На прошлой неделе Владимир Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что предложил правительству «продолжить соответствующую работу» с учетом необходимости «защиты национальных интересов».
Как отметил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук, на протяжении последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда для россиян. Так, в в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.
В понедельник замглавы Руденко напомнил, что российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках прекратит действовать с 1 января 2023 года.