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12:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией

Совет ЕС поддержал приостановку упрощенного визового режима с Россией, следует из заявления на сайте органа. Решение официально вступит в силу с 12 сентября. Теперь на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса и получение шенгена станет дороже и дольше.

Источник: Reuters

«Сегодня Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», — сказано в заявлении. Соответствующий документ будет опубликован в официальном журнале ЕС в пятницу, 9 сентября.

Приостановка соглашения означает:

  • Визовый сбор увеличится с €35 до €80 для всех заявителей
  • Стандартный срок для принятия консульствами решения по заявлениям на получение визы увеличится с 10 до 15 дней. В некоторых случаях этот период могут продлить до 45 дней.
  • Правила для получения многократных виз станут более строгими, ЕС значительно сократит количество выдаваемых многократных виз.
  • Заявители должны будут предоставить полный список документальных доказательств при подаче заявления на визу.

В ЕС сообщали, что союз останется открытым для определенных категорий заявителей, в том числе для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.

Визовые ограничения для россиян в ЕС в ответ на военную операцию стали активно обсуждать в августе. При этом в ЕС не достигли однозначного соглашения. Страны Балтии, Польша и Украина выступали за полный запрет на выдачу туристических виз для россиян. В совете Европы идею о полном запрете туристических виз не поддержали. В ЕС считают, что отдельным категориям россиян необходимо продолжать выдавать визы, в том числе гуманитарные.

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