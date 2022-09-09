Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией

«Сегодня Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», — сказано в заявлении. Соответствующий документ будет опубликован в официальном журнале ЕС в пятницу, 9 сентября.
Приостановка соглашения означает:
В ЕС сообщали, что союз останется открытым для определенных категорий заявителей, в том числе для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.
Визовые ограничения для россиян в ЕС в ответ на военную операцию стали активно обсуждать в августе. При этом в ЕС не достигли однозначного соглашения. Страны Балтии, Польша и Украина выступали за полный запрет на выдачу туристических виз для россиян. В совете Европы идею о полном запрете туристических виз не поддержали. В ЕС считают, что отдельным категориям россиян необходимо продолжать выдавать визы, в том числе гуманитарные.