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19:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Еврокомиссия рекомендовала увеличить сроки выдачи виз россиянам до максимальных 45 дней

Европейская комиссия опубликовала рекомендации для стран ЕС по визам для россиян. Рекомендовано увеличить сроки выдачи виз россиянам до максимальных 45 дней, всех получателей и обладателей виз проверять на «угрозы безопасности», выдавать визы только на срок поездки.

Источник: AP 2022

При рассмотрении заявлений на визы консульства должны провести «строгую оценку рисков безопасности», сообщает Еврокомиссия (ЕК). Это может привести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию существующих действующих виз.

Страны Евросоюза (ЕС) также должны воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, поскольку граждане России «могут не соответствовать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события в России». В таких случаях странам ЕС следует рассмотреть вопрос о выдаче однократных виз или виз с более коротким сроком действия. Также следует отказывать в выдаче визы в случае сомнений относительно намерения заявителя покинуть территорию ЕС по истечении срока действия визы.

ЕС останется открытым для заявителей на получение российской визы, путешествующих с жизненно важными целями, в том числе для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.

Согласно рекомендациям ЕК, консульства могут:

  • Отменить приоритет второстепенных поездок — консульствам следует отдавать меньший приоритет заявителям, у которых нет существенной причины для поездки, например, туристам, при назначении визовых встреч.
  • Продлить срок рассмотрения заявлений на получение визы — консульствам может потребоваться до 45 дней для принятия решения по заявлениям на получение визы (против 15 дней в обычных случаях), чтобы обеспечить более тщательную проверку заявлений, поданных россиянами.
  • Запрашивать дополнительные подтверждающие документы — консульства могут запрашивать дополнительные документы помимо стандартного списка, чтобы обеспечить высокий уровень проверки, в частности, в случаях возможных угроз общественному порядку, общественному порядку и международным отношениям.

Приостановка облегченной системы выдачи виз также предполагает увеличение сбора до €80 с €35.

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