Еврокомиссия рекомендовала увеличить сроки выдачи виз россиянам до максимальных 45 дней

При рассмотрении заявлений на визы консульства должны провести «строгую оценку рисков безопасности», сообщает Еврокомиссия (ЕК). Это может привести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию существующих действующих виз.
Страны Евросоюза (ЕС) также должны воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, поскольку граждане России «могут не соответствовать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события в России». В таких случаях странам ЕС следует рассмотреть вопрос о выдаче однократных виз или виз с более коротким сроком действия. Также следует отказывать в выдаче визы в случае сомнений относительно намерения заявителя покинуть территорию ЕС по истечении срока действия визы.
ЕС останется открытым для заявителей на получение российской визы, путешествующих с жизненно важными целями, в том числе для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.
Согласно рекомендациям ЕК, консульства могут:
Приостановка облегченной системы выдачи виз также предполагает увеличение сбора до €80 с €35.