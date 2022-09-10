10:20 (мск), источник: © РИА Новости
Путин проголосовал на выборах в Москве
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве через систему электронного голосования.
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«Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться, рекомендую», — отметил глава государства.
Он также призвал россиян принять участие в выборах.
«В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал Путин.
В прошлом году Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Тогда глава государства был на самоизоляции из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.
Выборы различных уровней проходят в России в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В некоторых регионах, включая столицу, можно принимать участие в голосовании электронно. В Москве в этом году выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований, избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.