Ученые объяснили, почему кожа восприимчива к СолнцуВсего 10 000 лет назад наши предки могли находиться в ясную и жаркую погоду без защитных кремов, солнцезащитных очков и головных уборов
Фоторепортажи
16Прощание с Дарьей Дугиной
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
Спецоперация на Украине
13:16 (мск), источник: РБК

Госдеп ответил на обвинения Путина по поставкам украинского зерна

Продовольственный рынок является глобальным, поэтому украинское зерно попадает не только в беднейшие страны, но и в развивающиеся. Об этом сообщил координатор санкционной политики в Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен, видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Источник: Reuters

«Это глобальные рынки. Независимо от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что обвинения сторон «зерновой сделки» в том, что они направляют продовольствие с Украины не беднейшим странам, вводят в заблуждение.

Он обратился к статистике ООН, которая гласит, что только 47 из 102 кораблей вышли из портов Украина на глобальный юг. Из них 22 пошли напрямую в развивающиеся страны, а еще 25 сначала отправились в Турции, где находится центр переупаковки зерна.

О’Брайен подчеркнул, что две трети объема зерна отправляют нуждающимся странам.

Координатор Госдепа предсказал, что такой механизм распределения зерна останется в силе и в будущем, так как в последние годы Украина продавала зерно Всемирной продовольственной программе ООН, которая распределяла продукцию среди голодающего населения.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с вывозом зерна с Украины. Он назвал сделку по зерну «очередным наглым обманом», так как только два из 87 кораблей отплыли с Украины в беднейшие страны, а с начала действия механизма было вывезено только 60 тыс. т из 2 млн т зерна. 9 сентября ООН сообщила, что с Украины вывезли 2,5 млн т.

Путин предложил ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с тем, что зерно идет в богатые страны, и одобрил идею начать поставки продукции в беднейшие страны из России.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили «зерновую сделку» 22 июля, после пяти месяцев простоя кораблей с продукцией в украинских портах из-за военных действий. Она предполагает вывоз украинского зерна по Черному морю под наблюдением координационного центра, а также содействие ООН в снятии санкций, которые мешают России экспортировать зерно.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 РФ на заседании ООН отреагировала на заявление о «прорыве» украинских сил
Умерла королева Елизавета II
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия