Госдеп ответил на обвинения Путина по поставкам украинского зерна

«Это глобальные рынки. Независимо от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — сказал он.
Представитель Госдепа отметил, что обвинения сторон «зерновой сделки» в том, что они направляют продовольствие с Украины не беднейшим странам, вводят в заблуждение.
Он обратился к статистике ООН, которая гласит, что только 47 из 102 кораблей вышли из портов Украина на глобальный юг. Из них 22 пошли напрямую в развивающиеся страны, а еще 25 сначала отправились в Турции, где находится центр переупаковки зерна.
Координатор Госдепа предсказал, что такой механизм распределения зерна останется в силе и в будущем, так как в последние годы Украина продавала зерно Всемирной продовольственной программе ООН, которая распределяла продукцию среди голодающего населения.
7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с вывозом зерна с Украины. Он назвал сделку по зерну «очередным наглым обманом», так как только два из 87 кораблей отплыли с Украины в беднейшие страны, а с начала действия механизма было вывезено только 60 тыс. т из 2 млн т зерна. 9 сентября ООН сообщила, что с Украины вывезли 2,5 млн т.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с тем, что зерно идет в богатые страны, и одобрил идею начать поставки продукции в беднейшие страны из России.
Россия, Украина, Турция и ООН заключили «зерновую сделку» 22 июля, после пяти месяцев простоя кораблей с продукцией в украинских портах из-за военных действий. Она предполагает вывоз украинского зерна по Черному морю под наблюдением координационного центра, а также содействие ООН в снятии санкций, которые мешают России экспортировать зерно.