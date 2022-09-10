Российские туристы не угрожают безопасности Грузии, заявил глава СГБ

«Российские туристы приезжали в Грузию в 2018 и в 2019 годах. В 2019 году в отчетный период их было ровно в два раза больше, при этом ни диверсий, ни террористических актов не было. Наши службы совместно с МВД и другими структурами на максимуме возможностей стараются отфильтровать нежелательных гостей. Ни у кого не будет возможности увидеть в публичном пространстве граждан других стран, задержанных на границе или выдворенных отсюда, которые были бы замечены во вредоносных или подозрительных действиях. Так что, будьте спокойны, не паникуйте», — заявил Лилуашвили журналистам.
По его словам, статистика криминальных нарушений со стороны въехавших туристов нулевая.
По данным отчета грузинской неправительственной организации «Институт развития свободы информации» (IDFI), в марте-июне 2022 года в Грузию въехало 277 тысяч 698 граждан России, 42 тысячи 577 человек до сих пор не покинули страну и остаются в ней, предположительно, на длительное проживание. Так же по данным организации, 72% (6 075) лиц, получивших гражданство Грузии (за исключением случаев восстановления гражданства) в 2018—2022 годах, были граждане России.
Власти Грузии утверждают, что число прибывших в страну туристов не превышает показателей до пандемии.