00:08 (мск), источник: ТАСС
Daily Telegraph: Путин первым из лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол
В телеграмме президент России пожелал королю Великобритании успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.
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ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оказался первым иностранным лидером, который в субботу поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на престол. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
Она напоминает, что Путин и будущий монарх встречались несколько раз, в том числе во время государственного визита российского лидера в Соединенное Королевство, который состоялся в 2003 году. Именно наследник британского престола, на тот момент принц Уэльский Чарльз, встретил Путина с супругой у трапа самолета и приветствовал их от имени королевы Елизаветы II.
В 1994 году будущий король Карл III побывал в России — незадолго до визита в РФ его матери, Елизаветы II. Тогда наследный принц провел четыре дня в Санкт-Петербурге. Во время той поездки он впервые встретился с Путиным, который тогда работал заместителем мэра и был в числе сопровождавших принца лиц.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится о том, что Путин пожелал Карлу III успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.
Ранее в субботу старшие члены Тайного совета при монархе, в том числе новый наследник престола принц Уэльский Уильям, премьер-министр Лиз Трасс, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и королева-консорт Камилла, провели процедуру утверждения нового короля. Они подписали соответствующую прокламацию, после чего Карл III произнес положенную клятву. Это формальность, поскольку фактически он стал монархом в тот момент, когда умерла его мать.
Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории — 70 лет и 7 месяцев. Из-за смерти королевы, которая являлась формальной главой 15 государств, в Великобритании с 9 сентября объявлен национальный траур. Похороны назначены на 19 сентября.