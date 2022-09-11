Глава МИД Германии пообещала Украине дальнейшую военную поддержку

«Мы продолжим помогать Украине до тех пор, пока это необходимо: поставками оружия, гуманитарной и финансовой поддержкой», — приводит телеканал RTL ее слова по прибытии.
Бербок посетила минное поле в Великой Дымерке недалеко от Киева и пообещала Украине дальнейшую помощь в разминировании, так как это важно, помимо поставок оружия, для обеспечения безопасности жизни людей.
В Великой Дымерке Германия поддерживает гражданский проект по разминированию территорий. Правительство ФРГ выделило €6 млн ликвидацию боеприпасов через организацию HALO, и, по данным министерства иностранных дел, к концу года сумму планируется увеличить его еще на миллион евро. Министр обороны Кристина Ламбрехт также объявила на этой неделе об обучении украинских солдат разминированию в Германии.
Также Украина несколько месяцев просит Германию о поставке танков Leopard, этот вопрос также поднимался во время визита Бербок в Киев. Немецкий министр сдержанно отреагировала на украинские требования.
«Мы уже давно поставляем тяжелое вооружение. И мы видим, что это оружие имеет большое значение с точки зрения поддержки Украины», — приводит ее слова телеканал n-tv.
В частности, Бербок назвала реактивные системы залпового огня, танковые гаубицы и зенитные танки типа «Гепард». Последних Германия поставит еще 10 штук в кратчайшие сроки. О танках типа Leopard Бербок не говорила напрямую.
«По мере того как будет меняться ситуация на местах, мы пересматриваем на нашу поддержку и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с партнерами», — ответила она на требования украинского коллеги Дмитрия Кулебы.
10 сентября глава МИД ФРГ во второй раз с начала спецоперации России по защите Донбасса посетила Киев. По ее словам, эта поездка является сигналом поддержки Украине. В Киеве немецкий министр планирует провести встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Прошлый визит состоялся в мае.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 сентября пошутила про необъявленный визит Бербок в Киев, назвав его обновленной концепцией Евросоюза по развитию туризма в действии.
Тогда же читатели Die Welt раскритиковали визит Бербок на Украину и посоветовали ей остаться там.
Германия стала поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля Россия спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.