Украина начнет поставки электричества в Польшу с Хмельницкой АЭС в декабре

«Поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув», — сообщил господин Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. «Должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества», — сказал он.
Говоря о поставках угля в Польшу, господин Зеленский отметил, что у Украины есть достаточные объемы этого сырья для своих нужд. «Поэтому мы можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме», — добавил президент. По словам премьер-министра Украины, на складах находится почти 2 млн т угля — в 2,5 раза больше, чем в сентябре 2021 года.
9 сентября Киев посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он поговорил с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем. Президент Украины обещал помочь в Польше преодолеть энергетический кризис. В этом году средний счет за электричество в Польше вырос на 24% по сравнению с 2021 годом.
3 сентября пророссийские власти Энергодара сообщили, что поставки электроэнергии с крупнейшей в Европе с Запорожской АЭС на Украину приостановлены из-за повреждений после обстрелов. Позже член главного совета пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина якобы не хочет принимать энергию с ЗАЭС. Помимо Запорожской и Хмельницкой на Украине есть еще три атомные электростанции. По числу энергетических реакторов она занимает пятое место в Европе.