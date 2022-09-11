Экс-глава МИД Австрии считает, что Европа сама спровоцировала энергетический кризис

«У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15−18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года. В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — сказала она в интервью ТАСС.
«Не хочу вдаваться в технические подробности, но факт в том, что рынок электроэнергии, несмотря на роль возобновляемых источников энергии, все же сильно зависит от цены газа. Даже когда электричество вырабатывается больше из возобновляемых источников», — пояснила она.
Экс-министр напомнила, что после апреля 2021 года цены на электроэнергию выросли на 30−40%, а сейчас рост доходит до 400%.
Также она затронула тему российско-европейских отношений. Для их нормализации, по ее словам, необходимо снова выстраивать доверие.
«Столько фарфора было разбито, столько доверия уничтожено. Я думаю, что это возможно. Только для этого нужны люди, которые будут в этом искренне заинтересованы и которые будут уважительны друг к другу», — сказала экс-министр.
«Мы не выделяем достаточно времени на разговор друг с другом, на настоящий обмен мнениями. И могу сказать, что чем больше я путешествую на восток, тем больше замечаю этот временной элемент, что здесь люди находят время друг для друга. Это существенно», — сказала госпожа Кнайсль.
Карин Кнайсль считается одним из наиболее приближенных к российскому руководству европейских политиков. Она занимала должность главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год, которую покинула после ухода в отставку экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца из-за коррупционного скандала. До мая 2022-го госпожа Кнайсль входила в совет директоров российской госкорпорации «Роснефть». Сейчас она живет в Ливане. В июле газета The Washington Post опубликовала материал, в котором дипломат обвинялась в косвенной причастности к организации в Австрии шпионажа в пользу России.