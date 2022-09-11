Португалия с февраля отклонила все заявки на «золотые визы» от россиян

Португалия еще в конце февраля заявила, что приостанавливает рассмотрение заявок на получение «золотых виз» от граждан России из-за введенных санкций Евросоюза.
Украинцы с момента запуска программы «золотых виз» получили 51 разрешение на жительство в обмен на €32,5 млн инвестиций.
В мире действуют более 60 программ получения гражданства или вида на жительство через инвестиции, часть из них приходится на страны ЕС. После начала российской операции на Украине некоторые государства приостановили эти программы, в том числе Греция, Чехия, Мальта.
«Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Португалия будет участвовать в обсуждении этого вопроса на европейском уровне, способствуя выработке единой позиции государств — членов ЕС», — сообщал португальский МИД.
Пока Евросоюз не согласовал запрет, ограничившись приостановкой упрощенного визового режима с Россией, который затруднит, но не ограничит получение шенгенских виз россиянами.