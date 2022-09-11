Ученые разработали устройство, которое делает топливо из воздуха Аппарат собирает влагу и расщепляет ее на водород и кислород
Фоторепортажи
17Умерла королева Великобритании Елизавета II
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
14:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Однако, по его словам, чем дольше будет откладываться переговорный процесс, тем сложнее сторонам будет договориться.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской “истории”, что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — сказал Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов допустил в интервью «Голосу Америки» (признан в России иноагентом), что Украина не прекратит боевые действия и после выхода на административные границы, которые считает своими. По его мнению, Киев должен «поставить точку в вопросе влияния России на ближайших соседей».

Украина вышла из переговоров с Россией в мае. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что заканчивать действия на Украине нужно «только после того, как Россия поймет, что она больше не сможет вести войну».

В Кремле заявляли, что готовы вести мирные переговоры с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что произойдет это только в том случае, если на них будет обсуждаться выполнение условий, поставленных Россией.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 «Мы больше не хотим давать эту привилегию русским». Новые санкции ЕС
Появились подробности смерти королевы Елизаветы II
Спецоперация на Украине
Российские танкисты подбили на Украине американский БТР
На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная
Минобороны перегруппирует войска в районах Балаклеи и Изюма
Минобороны сообщило об ударах по «Кракену» в районе Балаклеи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лавров Сергейпереговорыдипломатия