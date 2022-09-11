Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной

«Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской “истории”, что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — сказал Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов допустил в интервью «Голосу Америки» (признан в России иноагентом), что Украина не прекратит боевые действия и после выхода на административные границы, которые считает своими. По его мнению, Киев должен «поставить точку в вопросе влияния России на ближайших соседей».
Украина вышла из переговоров с Россией в мае. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что заканчивать действия на Украине нужно «только после того, как Россия поймет, что она больше не сможет вести войну».
В Кремле заявляли, что готовы вести мирные переговоры с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что произойдет это только в том случае, если на них будет обсуждаться выполнение условий, поставленных Россией.