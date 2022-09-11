Вучич допустил войну за продовольствие в мире после энергокризиса

«Как только вы ограничиваете цены, появляется нехватка этого продукта, это спекуляция торговцев, и вы никогда не можете это предотвратить. После энергетической следует война за продовольствие», — цитирует его портал Novosti.
Сербский лидер находится с визитом в ОАЭ по приглашению президента Мохаммеда бин Зайде аль-Нахайяна.
10 сентября доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников отметил, что Европе грозит продовольственный кризис из-за климатических проблем и последствий антироссийских санкций.
9 августа телеканал TVE сообщил об опасениях испанских фермеров из-за возможного роста цен на продукты после одной из самых сильных за последнее десятилетие засух. Производители зерна отметили падение урожаев на 70% и необходимость продавать его в убыток.
18 июля в Евросоюзе заявили о нависшей угрозе засухи почти на половине ее территории. Еврокомиссия (ЕК) опасается, что это может произойти летом текущего года, из-за чего значительно снизится урожай.
Кроме того, на ситуацию с ценами на продукты влияет рост стоимости газа и электричества в странах ЕС.
В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Он обратил внимание на рост цен и инфляцию. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран.
Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.