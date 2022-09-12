ЕС впервые в истории ввел «усложненный визовый режим» с Россией

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Решение Совета ЕС о приостановке действия упрощенного визового режима с Россией вступило в понедельник в силу. Европейский союз прямо нарушил это соглашение, порядок приостановки которого предусматривает, что оно может быть приостановлено только через 90 дней после уведомления второй стороны об этом решении, которое Совет ЕС принял 9 сентября.
На практике оно означает увеличение стоимости краткосрочной шенгенской визы с €35 до €80, увеличение сроков ее выдачи до максимальных 45 дней, увеличение количества подаваемых на визу документов, а также расширение возможностей страны ЕС по отказам в визах, выдаче виз строго под сроки поездки или выдаче однократных виз вместо многократных. Кроме того, Совет ЕС фактически разрешил странам сообщества вводить на национальном уровне дополнительные ограничения для допуска россиян в страну вплоть до аннулирования действующих виз на границе по соображениям безопасности.
Исключения будут сделаны только для членов семей граждан ЕС, лиц, путешествующих по гуманитарной, например медицинской необходимости, а также для «диссидентов и представителей гражданского общества», под которым ЕС подразумевает только оппозиционно настроенные организации.
Усложненный визовый режим
Как заявил ТАСС ответственный секретарь Бельгийской федерации русскоязычных организаций Сергей Петросов на практике эти изменения «стали не просто отменой упрощенного визового режима». «Фактически речь идет о введении впервые в истории Евросоюза усложненного визового режима, который максимально затрудняет въезд граждан конкретной страны, оставаясь в пределах допустимого в рамках действующего Шенгенского кодекса, — отметил он. — Евросоюз отказался от декларируемой им самим концепции свободного перемещения и контактов между простыми людьми, которую Брюссель всегда называл одним из основных элементов отношений Евросоюза с внешним миром».
Отказ ЕС от принципа свободы перемещения граждан подтвердил и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, заявив, что посещение Евросоюза «должно быть привилегией, а не правом».
Еврокомиссия в пятницу опубликовала так называемые рекомендации странам ЕС по новому порядку визовых отношений с Россией. Само название этого документа также подтверждает вывод о введении «усложненного визового режима с РФ»: «Практические рекомендации по применению более жесткой визовой процедуры для российских граждан».
Главным их тезисом является призыв к максимально тщательной проверке претендентов на получение визы на предмет «безопасности для Евросоюза».
«Принимая во внимание, что ЕС сталкивается с повышенными рисками безопасности в результате российской агрессии на Украине, консульства [государств ЕС] должны проводить жесткую оценку рисков безопасности. Это может вести к отказу в выдаче визы и даже аннулированию действующих виз. Российские претенденты на получение виз, путешествующие с необязательными целями, столкнутся с более длительным и тщательным процессом подачи заявлений», — указано в документе.
Из этого можно сделать два практических вывода. Во-первых, тезисы о рисках безопасности для ЕС со стороны российских туристов — это искусственный предлог для затягивания процедуры выдачи виз, а также для отказов в духе заявления Борреля о том, что ЕС должен превратить въезд на свою территорию в привилегию для россиян. Во-вторых, это письменное подтверждение того, что даже наличие действующей визы более не является гарантией для въезда в ЕС, она может быть аннулирована на границе по абстрактным «соображениям безопасности».
Еврокомиссия отдельно подчеркнула, что выдача туристических виз должна стать последним приоритетом работы консульств. «Консульства должны в последнюю очередь работать с теми, кто едет не по обязательным причинам, определяя порядок приема документов. Консульства могут принимать решение о выдаче визы в течение 45 дней. Консульства имеют право запрашивать дополнительные документы, помимо тех, которые включены в стандартный список, чтобы обеспечить дополнительный уровень проверки соискателей», — указали в ЕК.
Консульствам также рекомендовано выдавать, когда это необходимо, одноразовые визы вместо многократных.
ЕК даже предусмотрела специальную процедуру для затягивания процесса выдачи виз: «Страна ЕС имеет право проконсультироваться с любым другим государством относительно угрозы безопасности, которую может представлять для Евросоюза претендент на получение визы. В этом случае вторая страна ЕС имеет право блокировать выдачу визы».
При этом ЕК постаралась сгладить негативный медийный эффект от своих решений, объявив, что ЕС «остается открытым для российских претендентов на получение визы, путешествующих в обязательных целях, включая членов семей граждан ЕС, лиц, путешествующих по гуманитарной необходимости, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества, — говорится в документе. — Еврокомиссия советует странам ЕС использовать имеющиеся возможности, чтобы упростить в таких случаях условия вплоть до сокращения или отмены консульского сбора».
Как пояснил в итоге Петросов, действия Брюсселя стали еще одной попыткой нанести удар по всем гражданам России, как бы Брюссель ни утверждал, что его санкции направлены только против руководства страны. «Пострадают в итоге простые люди, а те, против кого как бы вводятся санкции, смогут спокойно продолжать ездить, поскольку тот же ЕС десятилетиями давал им виды на жительство и гражданство, принимал их деньги, закрывая глаза на происхождение этих средств». «Для них ничего не изменилось, как ездили свободно, так и будут», — заключил он.
Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам России и Евросоюза было подписано 25 мая 2006 года, ратифицировано Россией 7 марта 2007 года, вступило в силу 1 июня того же года.
Документ предусматривал упрощение порядка выдачи однократных виз сроком действия до трех месяцев, а также многократных виз для определенных категорий граждан. Документ не регулировал такие вопросы, как отказ в выдаче визы, признание проездных документов, подтверждение достаточных средств к существованию, отказ во въезде в страну или высылка из нее.
Соглашением установливался единый сбор за оформление виз в €35. Он возрастал до €70, если заявление на оформление визы подавалось менее чем за трое суток до предполагаемой даты выезда. Некоторые категории лиц, в том числе близкие родственники проживающих на законных основаниях на территории одного из государств ЕС или РФ, были освобождены от уплаты сбора.
Каждая из сторон соглашения имела право приостановить его действие полностью или частично «по соображениям защиты национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения». Другую сторону необходимо уведомить об этом не позднее чем за 48 часов. Соглашение перестает действовать по истечении 90 дней после получения соответствующего письменного уведомления от инициатора приостановки. В этом последнем пункте ЕС формально нарушил подписанный документ, поскольку решение о приостановке соглашения было принято 9 сентября, а вступает в силу 12 сентября.