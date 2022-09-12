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01:49 (мск), источник: Life.ru

Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну. Он отправится в Центральную Азию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters.

Источник: Reuters

14 сентября Си Цзиньпин посетит Казахстан с государственным визитом, затем отправится в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который запланирован на 15—16 сентября. Там и состоится встреча лидера Китая с Путиным.

«Встреча даст Си Цзиньпину возможность подчеркнуть своё влияние, в то время как Путин может продемонстрировать ориентацию России на Азию; оба лидера могут продемонстрировать свою оппозицию Соединённым Штатам», — отмечает агентство.

Как сообщал Лайф, ранее в Индонезии также подтвердили планы Путина и Си Цзиньпина приехать на саммит G20. Встреча состоится на Бали в ноябре.

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