Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну

14 сентября Си Цзиньпин посетит Казахстан с государственным визитом, затем отправится в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который запланирован на 15—16 сентября. Там и состоится встреча лидера Китая с Путиным.
«Встреча даст Си Цзиньпину возможность подчеркнуть своё влияние, в то время как Путин может продемонстрировать ориентацию России на Азию; оба лидера могут продемонстрировать свою оппозицию Соединённым Штатам», — отмечает агентство.
Как сообщал Лайф, ранее в Индонезии также подтвердили планы Путина и Си Цзиньпина приехать на саммит G20. Встреча состоится на Бали в ноябре.