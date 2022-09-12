В России выбрали глав 13 регионов

В Бурятии выборы с 86,23% голосов выиграл Алексей Цыденов («Единая Россия»). Виктор Малышенко (КПРФ) набрал 7,12%, Сергей Дорош (ЛДПР) — 2,66%, Семен Матхеев («Новые люди») — 2,35%.
Во Владимирской области 83,68% голосов набрал врио губернатора Александр Авдеев. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Антон Сидорко получил 6,53%.
Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набрал 80,21%. Евгений Мишин (ЛДПР) получил 6,40%, Максим Буланов (КПРФ) — 4,88%, Юрий Шитиков («Справедливая Россия — За правду») — 3,74%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 1,46%, Владимир Султанов («Коммунисты России») — 1,32%.
Губернатор Карелии, кандидат от «Единой России» Артур Парфенчиков, победил с 69,15% голосов. Андрей Рогалевич («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») набрал 13,41%, Евгений Ульянов (КПРФ) — 12,64%, Анатолий Дударин (Демократическая партия России) — 1,65%, Иван Кадаяс (партия «Родина») — 0,61%.
В Кировской области губернаторские выборы выиграл врио главы региона Александр Соколов («Единая Россия»). Он набрал 71,85% голосов. Сергей Мамаев (КПРФ) получил 13,42%, Федор Лугинин (партия «Родина») — 4,69%, Юрий Моисеев («Коммунисты России») — 1,55%, Владимир Понарьев (ЛДПР) — 6,13%.
Врио главы Марий Эл самовыдвиженец Юрий Зайцев победил на выборах руководителя республики с 82,44% голосов. Антон Мирбадалев (ЛДПР) набрал 7,9%, Наталия Глущенко («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 5,76%, Валентина Злобина (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) — 2,28%.
Глава Новгородской области Андрей Никитин, представляющий «Единую Россию», набрал 77,03% голосов. Ольга Ефимова (КПРФ) получила 10,99%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,56%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) — 4,43%, Сергей Шруб («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 2,50%.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков («Единая Россия») победил на выборах главы региона с 84,55% голосов. За Дениса Сидорова от КПРФ) отдали голоса 5,68% избирателей, за Дмитрия Репникова (от ЛДПР) — 3,60%, Наталью Рубину (от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость») — 2,68%, Григория Парсентьева (от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 2,21%.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также представляющий «Единую Россию», выиграл выборы с 65,78% голосов. Александр Каптюг (ЛДПР) получил 3,17%, Александр Ивачев (КПРФ) — 12,90%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 9,15%, Александр Демин («Новые люди») — 6,47%.
В Тамбовской области победил врио главы региона Максим Егоров, набравший 84,95% голосов. Андрей Жидков (КПРФ) набрал 6,77%, Павел Плотников («Справедливая Россия») — 3,32%, Олег Морозов (ЛДПР) — 2,42% и Сергей Малинкович («Коммунисты России») — 1,53%.
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур («Единая Россия») получил 84,94% голосов. Юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) набрал 2,11%, депутат Томской облдумы Галина Немцева («Справедливая Россия») — 6,08%, депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ) — 5,31%.
В Удмуртии победил действующий глава региона Александр Бречалов, набравший 64,37%. Александр Сыров от КПРФ получил 19,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР — 9,79%, Вадим Белоусов от «Справедливой России» — 3,31%.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31%. Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набрал 6,14%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов — 4,17%, представитель партии «Коммунисты России» Игорь Милорадов — 3,42%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев — 2,09%.
Кроме того, согласно промежуточным данным ЦИК, в Саратовской области побеждает врио губернатора Роман Бусаргин («Единая Россия»).
Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.