Исследование: глобальное потепление на 1,5 градуса изменит Землю В частности — активирует несколько переломных моментов климата
Фоторепортажи
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
2496 лет жизни и 70 лет правления Елизаветы II в фотографиях
Спецоперация на Украине
08:39 (мск), источник: Lenta.Ru

В России выбрали 11 губернаторов регионов

В России 11 действующих и временно исполняющих обязанностей губернаторов регионов победили на выборах в рамках единого дня голосования. Об этом сообщает ЦИК России, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

В Бурятии выборы выиграл действующий глава региона Алексей Цыденов— он набрал 86,23 процента голосов. Во Владимирской области лидером стал врио губернатора Александр Авдеев с 83,68 процентов голосов.

В Калининградской области жители избрали губернатором действующего главу региона Антона Алиханова — он получил 80,21 процента голосов. В Карелии избиратели выбрали действующего губернатора Артура Парфенчикова — политик одержал победу на выборах с 69,15 процентов голосов.

В Новгородской области выбрали Андрея Никитина (77,03 процента голосов), Кировской области — Александра Соколова (71,85), в Рязанской области — Павла Малкова (84,55), в Свердловской области — Евгения Куйвашева (65,78), в Тамбовской области — Максима Егорова (84,95). Победителем в Томской области стал Владимир Мазур (84,94), в Удмуртии — Александр Бречалов (64,37), в Ярославской области — Михаил Евраев (82,31).

В рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября в России прошли выборы различных уровней, всего около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием должны быть избраны 14 губернаторов, в также депутаты шести законодательных собраний субъектов федерации и 12 городских дум региональных центров.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта